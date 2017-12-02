Сильний мокрий сніг: рятувальники попередили про погіршення погоди в Західній Україні

10:20, 2 грудня 2017
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Також рятувальники попередили про лавинну небезпеку у високогірних районах Карпат.

Рятувальники попередили про погіршення погодних умов / фото УНІАН
Рятувальники попередили про погіршення погодних умов / фото УНІАН

У частині областей Західної України очікується погіршення погодних умов.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, згідно з інформацією, вранці та вдень 2 грудня у Чернівецькій, гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей сильний мокрий сніг та налипання мокрого снігу.

Також рятувальники попереджають про лавинну небезпеку у високогірних районах Карпат.

"2-3 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3-й рівень)", - йдеться в повідомленні.

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