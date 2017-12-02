Рятувальники попереджають, що погода в Україні серйозно погіршиться

Також рятувальники попереджають про лавинну небезпеку у високогірних районах Карпат.

Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах / фото УНІАН

У частині областей Західної України очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Згідно інформації Держнс, вранці та вдень 2 грудня у Чернівецькій, гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей сильний мокрий сніг та налипання мокрого снігу.

Також рятувальники попереджають про лавинну небезпеку у високогірних районах Карпат.

"2-3 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3-й рівень)", - йдеться в повідомленні.