Перша зимова неділя здивує температурними контрастами
За прогнозом синоптиків, майже по всій території України збережеться відносно тепла погода.
У неділю, 3 грудня, погода знову буде дивувати неймовірними температурними контрастами в Україні. Так, на заході температура вночі опуститься до -3, у той час як на півдні Криму + 15 ... + 17 градусів тепла.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Також, за її даними, у неділю, 3 грудня, з Балкан на Україну прийде циклон, який обумовить на Заході і Півночі ввечері 3 грудня і вночі 4 грудня складну погоду з мокрим снігом і дощем, з налипанням мокрого снігу, з ускладненням ситуації на дорогах.
Загалом, майже по всій території України збережеться відносно тепла погода.
Синоптики прогнозують у Києві до кінця доби сильний мокрий сніг та ожеледицю на дорогах
У Києві в неділю сніг на час припиниться, проте столиця потрапить в зону впливу балканського циклону, тому вже ввечері 3 грудня знову засніжить.
Прогноз погоди на 3 грудня, в містах України:
Ужгород – +3...+5
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +2...+4
Рівне – +2...+4
Житомир – +2...+4
Вінниця – +2...+4
Одеса – +7...+9
Миколаїв – +9...+11
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – +3...+5
Чернігів – +2...+4
Суми – +2...+4
Полтава – +3...+5
Дніпро – +5...+7
Запоріжжя – +9...+11
Донецьк – +9...+11
Луганськ – +8...+10
Харків – +7...+9
Київ – +1...+3
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+16°... +5°
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Донецьк+12°... +3°
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Житомир+17°... +6°
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Запоріжжя+17°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+13°... +3°
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Луцьк+17°... +7°
-
Львів+17°... +7°
-
Миколаїв+20°... +7°
-
Одеса+19°... +7°
-
Полтава+16°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
-
Суми+16°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+17°... +5°
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Херсон+19°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+18°... +6°
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Чернігів+17°... +6°
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Чернівці+17°... +7°