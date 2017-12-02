Перша зимова неділя здивує температурними контрастами

За прогнозом синоптиків, майже по всій території України збережеться відносно тепла погода.

Прогноз погоди на 3 грудня / фото УНІАН

У неділю, 3 грудня, погода знову буде дивувати неймовірними температурними контрастами в Україні. Так, на заході температура вночі опуститься до -3, у той час як на півдні Криму + 15 ... + 17 градусів тепла.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Також, за її даними, у неділю, 3 грудня, з Балкан на Україну прийде циклон, який обумовить на Заході і Півночі ввечері 3 грудня і вночі 4 грудня складну погоду з мокрим снігом і дощем, з налипанням мокрого снігу, з ускладненням ситуації на дорогах.

Загалом, майже по всій території України збережеться відносно тепла погода.

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У Києві в неділю сніг на час припиниться, проте столиця потрапить в зону впливу балканського циклону, тому вже ввечері 3 грудня знову засніжить.

Прогноз погоди на 3 грудня, в містах України:

Ужгород – +3...+5

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +3...+5

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +9...+11

Луганськ – +8...+10

Харків – +7...+9

Київ – +1...+3