Погода в Україні: 4 грудня захід замете снігом, а подекуди буде "весна"
Синоптик Наталка Діденко повідомила, що температура повітря в понеділок очікується без особливих змін.
У понеділок, 4 грудня, погода в Україні знову буде з опадами у вигляді снігу та дощу. У ряді областей України очікується морозна погода, проте в деяких регіонах температура повітря сягне позначки +12 градусів.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
У свою чергу синоптик Наталка Діденко повідомила у Facebook, що температура повітря в понеділок очікується без особливих змін: на всій території України буде холодно, проте на півдні, в центрі, крім Вінницької області, і південному сході – тепло.
"З Балкан в Україну увірветься циклон, який обумовить на Заході і Півночі 4 грудня знову складну погоду з мокрим снігом і дощем, з налипанням мокрого снігу, з ускладненням ситуації на дорогах", – йдеться в повідомленні синоптика.
Зокрема, у Києві 4 грудня температура повітря становитиме від +1 до -1 градуса і йтиме мокрий сніг з дощем.
Прогноз погоди на 4 грудня, в містах України:
Ужгород – 0 ... + 2
Львів – -1 ... + 1
Івано-Франківськ – 0 ... + 2
Тернопіль – 0 ... + 2
Чернівці – -1 ... + 1
Хмельницький – 0 ... + 2
Луцьк – 0 ... + 2
Рівне – 0 ... + 2
Житомир – -1 ... + 1
Вінниця – -1 ... + 1
Одеса – + 5 ... + 7
Миколаїв – + 5 ... + 7
Херсон -- + 8 ... + 10
Сімферополь – + 10 ... + 12
Кропивницький – + 2 ... + 4
Черкаси – -1 ... + 1
Чернігів – -1 ... + 1
Суми – +2 ... +4
Полтава – + 4 ... + 6
Дніпро – + 6 ... + 8
Запоріжжя – + 10 ... + 12
Донецьк – + 7 ... + 9
Луганськ – + 7 ... + 9
Харків – +6 ... +8
Київ – -1 ... + 1
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+16°... +5°
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Донецьк+12°... +3°
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Житомир+17°... +6°
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Запоріжжя+17°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+13°... +3°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +7°
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Миколаїв+20°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+16°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+16°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+17°... +5°
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Херсон+19°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+18°... +6°
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Чернігів+17°... +6°
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Чернівці+17°... +7°