Погода в Україні: 4 грудня захід замете снігом, а подекуди буде "весна"

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що температура повітря в понеділок очікується без особливих змін.

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У понеділок, 4 грудня, погода в Україні знову буде з опадами у вигляді снігу та дощу. У ряді областей України очікується морозна погода, проте в деяких регіонах температура повітря сягне позначки +12 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У свою чергу синоптик Наталка Діденко повідомила у Facebook, що температура повітря в понеділок очікується без особливих змін: на всій території України буде холодно, проте на півдні, в центрі, крім Вінницької області, і південному сході – тепло.

"З Балкан в Україну увірветься циклон, який обумовить на Заході і Півночі 4 грудня знову складну погоду з мокрим снігом і дощем, з налипанням мокрого снігу, з ускладненням ситуації на дорогах", – йдеться в повідомленні синоптика.

Зокрема, у Києві 4 грудня температура повітря становитиме від +1 до -1 градуса і йтиме мокрий сніг з дощем.

Прогноз погоди на 4 грудня, в містах України:

Ужгород – 0 ... + 2

Львів – -1 ... + 1

Івано-Франківськ – 0 ... + 2

Тернопіль – 0 ... + 2

Чернівці – -1 ... + 1

Хмельницький – 0 ... + 2

Луцьк – 0 ... + 2

Рівне – 0 ... + 2

Житомир – -1 ... + 1

Вінниця – -1 ... + 1

Одеса – + 5 ... + 7

Миколаїв – + 5 ... + 7

Херсон -- + 8 ... + 10

Сімферополь – + 10 ... + 12

Кропивницький – + 2 ... + 4

Черкаси – -1 ... + 1

Чернігів – -1 ... + 1

Суми – +2 ... +4

Полтава – + 4 ... + 6

Дніпро – + 6 ... + 8

Запоріжжя – + 10 ... + 12

Донецьк – + 7 ... + 9

Луганськ – + 7 ... + 9

Харків – +6 ... +8

Київ – -1 ... + 1