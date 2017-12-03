Біля берегів Еквадору стався потужний землетрус

17:38, 3 грудня 2017
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Магнітуда землетрусу біля берегів Еквадору склала 6,2.

Біля берегів Еквадору стався потужний землетрус / скріншот
Біля берегів Еквадору стався потужний землетрус / скріншот

Поштовхи були зафіксовані сьогодні вдень за 33 км на північний схід від міста Баія-де-Каракес.

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на Європейський середземноморський сейсмологічний центр.

За даними центру, епіцентр землетрусу залягав на глибині 30 км

На даний момент інформації про потерпілих і руйнування немає. За словами президента Еквадору Ленін Моренно, землетрус відчувався в 12 провінціях країни.

Раніше сообащлось, що в Атлантичному океані стався землетрус магнітудою 6,7.

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