Снігопад на заході України: на Львівщині та Закарпатті обмежили рух транспорту

Тимчасово вводиться обмеження руху великогабаритних транспортних засобів на автодорозі загального користування Київ-Чоп у межах Закарпатської області.

Рятувальники Львівщини допомагають водіям / фото dsns.gov.ua

У Львівський та Закарпатській областях обмежено рух транспорту через сильні снігопади. Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

"У зв’язку з інтенсивним посиленням снігопаду на території Львівської області 3 грудня з метою недопущення заторів автотранспорту та оперативного розчищення доріг від снігу, Служба автомобільних доріг вводить обмеження руху вантажного автомобільного транспорту на автомобільних дорогах з 17:00 3 грудня", - йдеться в повідомленні.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що з 17:20 3 грудня 2017 року також тимчасово вводиться обмеження руху великогабаритних транспортних засобів на автодорозі загального користування Київ-Чоп у межах Закарпатської області.

Рятувальники витягають вантажівку / фото dsns.gov.ua

Тим часом в ДСНС повідомили, що рятувальники розгорнули рятувальні пости на Івашківському та Орявському перевалах Львівської області для надання допомоги водіям, які можуть потрапити в скрутне становище у зв’язку з негодою, а також для забезпечення безперебійного руху автотранспорту по автодорозі Київ-Чоп.

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"Станом на 21:00 рятувальники надали допомогу 3 водіям великогабаритного транспорту, які не могли самостійно продовжувати рух", - зазначили в ДСНС.

На Закарпатті на Латірський та Абранський перевали Воловецького району направлено автомобіль високої прохідності (Краз-6510), який за необхідності залучатиметься для надання допомоги водіям.

Від снігопаду потерпає і Рівненська область. Зокрема, внаслідок ускладнених погодних умов утворився кілометровий затор із вантажних автомобілів на трасі міжнародного значення Київ-Чоп поблизу села Крилів Дубенського району.

На Рівненщині утворився кілометровий затор / фото dsns.gov.ua

Рятувальники допомогли звільнити від снігового полону 12 вантажівок та відновити рух на трасі.