В Україні сьогодні пройдуть дощі та сніг, на півдні та сході збережеться тепла погода (карта)

08:00, 4 грудня 2017
752

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 грудня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на сході та півдні збережеться тепла погода.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На сході місцями пройдуть дощі, температура до +10°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +14°.

На заході України в понеділок місцями пройде сніг. Вдень до 0°.

У північних областях практично без опадів. Температура до +1°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +9°.

Прогноз на 4 грудня / УНІАН
Прогноз на 4 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 4 грудня — Введення в храм Пресвятої Богородиці. Похолодало в цей день — зима буде суворою.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг
В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин