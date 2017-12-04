В Україні сьогодні пройдуть дощі та сніг, на півдні та сході збережеться тепла погода (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 грудня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на сході та півдні збережеться тепла погода.

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На сході місцями пройдуть дощі, температура до +10°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +14°.

На заході України в понеділок місцями пройде сніг. Вдень до 0°.

У північних областях практично без опадів. Температура до +1°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +9°.

Прогноз на 4 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 4 грудня — Введення в храм Пресвятої Богородиці. Похолодало в цей день — зима буде суворою.

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