У Києві сьогодні без опадів, вдень до +1°

08:30, 4 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 4 грудня, у столиці без опадів, вдень до +1°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до -2°. Вітер західний та південно-західний, до 5,9 м/с.

В Україні сьогодні пройдуть дощі та сніг, на півдні та сході збережеться тепла погода (карта)

Сонце в столиці зійде у 07:39, а зайде у 15:55.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на сході та півдні збережеться тепла погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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