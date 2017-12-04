У Києві сьогодні без опадів, вдень до +1°

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 4 грудня, у столиці без опадів, вдень до +1°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до -2°. Вітер західний та південно-західний, до 5,9 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:39, а зайде у 15:55.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на сході та півдні збережеться тепла погода.

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