Киян попереджають про туман

09:28, 4 грудня 2017
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Видимість знизиться до 200-500 м.

У столиці очікується туман / УНІАН
У столиці очікується туман / УНІАН

Вранці 4 грудня у Києві очікується туман.

В Україні сьогодні пройдуть дощі та сніг, на півдні та сході збережеться тепла погода (карта)

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посланням на Український гідрометцентр.

Видимість знизиться до 200-500 м.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

- знизити швидкість руху;

- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

- під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

- уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, у понеділок, 4 грудня, у столиці без опадів, вдень до +1°.

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