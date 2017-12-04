Закарпаття завалило снігом, на трасі Київ - Чоп обмежили рух транспорту
Через негоду на проїжджу частину впало 9 дерев.
Через сильні снігопади зі вчорашнього дня тимчасово обмежено рух транспорту на трасі Київ - Чоп у Закарпатській області.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укравтодор.
"За інформацією Укравтодору, у зв'язку з різким погіршенням погодних умов (сильними снігопадами) та з метою недопущення заторів у дорожньому русі та оперативної розчищення автошляхів від снігу з 17:20 3 грудня тимчасово вводиться обмеження руху великогабаритних транспортних засобів на автодорозі загального користування Київ - Чоп в межах Закарпатської області", - йдеться в повідомленні.
Станом на 9:00 4 грудня на перевалах Закарпатської області обмежено рух великовантажного транспорту. Транспорт, який рухається в зазначених напрямках, надсилається до місць тимчасового відстою транзитного транспорту.
За даними ДСНС, на Абранському та Латирському перевалах Воловецького району працює 6 одиниць техніки, у тому числі тягач, і 24 рятувальника.
Вони вже відбуксирували 22 автомобілі, які застрягли на засніжених трасах Закарпатської області. Наразі робота з буксирування транспортних засобів триває.
Крім того, у зв'язку з погіршенням погодних умов, за інформацією ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" на території області відключено від електропостачання 25 населених пунктів, з них 18 повністю та 7 частково, а саме: Воловецький район - 4, Мукачівський - 4, Великоберезнянський - 4, Свалявський - 8, Ужгородський - 5.
"Також у результаті негоди сталося падіння 9 дерев на проїжджі частини доріг у Перечинському, Великоберезнянському, Берегівському районах та в Ужгороді. Загиблих і травмованих в результаті подій немає", - додали в прес-службі відомства.
Нагадаємо, 4 грудня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на сході та півдні збережеться тепла погода.
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