Через негоду знеструмлено 88 населених пунктів у Львівській, Закарпатській та Волинській областях

11:07, 4 грудня 2017
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У Львівській області знеструмлено 41 населений пункт.

Через негоду знеструмлено 88 населених пунктів / Фото УНІАН
Через негоду знеструмлено 88 населених пунктів / Фото УНІАН

Через негоду в ніч з 3 грудня на 4 грудня знеструмлено 88 населених пунктів у Львівській, Закарпатській та Волинській областях.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"У ніч з 3 на 4 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, налипання мокрого снігу) зпрацювала система захисту ліній електропередач і сталося знеструмлення 88 населених пунктів у трьох областях, а саме: Львівська область - 41 н. п., Закарпатська - 30 н.п. та Волинська - 17 н. п.", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 4 грудня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на сході та півдні збережеться тепла погода.

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