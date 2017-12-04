Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі та сніг (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, на півдні збережеться тепла погода, а на заході очікується до -7°.

В Україні на цьому тижні пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок у багатьох областях України пройдуть дощі та мокрий сніг. На півдні до +13°, на заході і півночі до +1°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +9°, на сході до +10°.

Прогноз на 4 грудня / УНІАН

У вівторок, 5 грудня, в Україні місцями пройде сніг. На сході вночі до -5°.

Прогноз на 5 грудня / УНІАН

У середу, 6 грудня, пройдуть дощі і мокрий сніг. Найтепліше буде на півдні - до +5°. В інших регіонах до +4°.

Прогноз на 6 грудня / УНІАН

У четвер очікуються дощі та мокрий сніг. Вночі по країні -6°...+5°, вдень на півдні до +9°.

Прогноз на 7 грудня / УНІАН

У п'ятницю без опадів. На півдні до +11°, в інших регіонах -1°...+7°.

Прогноз на 8 грудня / УНІАН

2 та 3 грудня в Україні практично без опадів. У суботу вночі найхолодніше буде на заході - до -7°, на решті території -1°...+8°. Вдень температура по країні +2°...+12°. У неділю вночі на заході до -10°, вдень в Україні від +1° до +13°.

Прогноз на 9 грудня / УНІАН

Прогноз на 10 грудня / УНІАН

Народний прогноз

4 грудня — Введення в храм Пресвятої Богородиці. Похолодало в цей день — зима буде суворою. 5 грудня — Прокопа. Прокіп по снігу ступає — дорогу копає.

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6 грудня — Митрофана. Якщо на Митрофана моросить сніг і північний вітер, то 6 червня буде вітер з півночі і дощ бризкатиме.

7 грудня — Катерини. Ясна погода на Катерину — до холодної зими. 8 грудня – святого Климентія, Папи Римського. У Климентьєв день мороз насипав білих троянд (снігу).

9 грудня — Юрія холодного. Якщо до осіннього Юрія випаде багато снігу, то на весняного (6 травня) буде трава. 10 грудня — день Преподобного Романа. Мисливці кажуть, що до 10-го грудня лосі скидають старі роги.

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