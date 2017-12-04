Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі та сніг (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, на півдні збережеться тепла погода, а на заході очікується до -7°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок у багатьох областях України пройдуть дощі та мокрий сніг. На півдні до +13°, на заході і півночі до +1°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +9°, на сході до +10°.
У вівторок, 5 грудня, в Україні місцями пройде сніг. На сході вночі до -5°.
У середу, 6 грудня, пройдуть дощі і мокрий сніг. Найтепліше буде на півдні - до +5°. В інших регіонах до +4°.
У четвер очікуються дощі та мокрий сніг. Вночі по країні -6°...+5°, вдень на півдні до +9°.
У п'ятницю без опадів. На півдні до +11°, в інших регіонах -1°...+7°.
2 та 3 грудня в Україні практично без опадів. У суботу вночі найхолодніше буде на заході - до -7°, на решті території -1°...+8°. Вдень температура по країні +2°...+12°. У неділю вночі на заході до -10°, вдень в Україні від +1° до +13°.
Народний прогноз
4 грудня — Введення в храм Пресвятої Богородиці. Похолодало в цей день — зима буде суворою. 5 грудня — Прокопа. Прокіп по снігу ступає — дорогу копає.
Через негоду знеструмлено 88 населених пунктів у Львівській, Закарпатській та Волинській областях
6 грудня — Митрофана. Якщо на Митрофана моросить сніг і північний вітер, то 6 червня буде вітер з півночі і дощ бризкатиме.
7 грудня — Катерини. Ясна погода на Катерину — до холодної зими. 8 грудня – святого Климентія, Папи Римського. У Климентьєв день мороз насипав білих троянд (снігу).
9 грудня — Юрія холодного. Якщо до осіннього Юрія випаде багато снігу, то на весняного (6 травня) буде трава. 10 грудня — день Преподобного Романа. Мисливці кажуть, що до 10-го грудня лосі скидають старі роги.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+16°... +5°
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Донецьк+12°... +3°
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Житомир+17°... +6°
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Запоріжжя+17°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+13°... +3°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +7°
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Миколаїв+20°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+16°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+16°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+17°... +5°
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Херсон+19°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+18°... +6°
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Чернігів+17°... +6°
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Чернівці+17°... +7°