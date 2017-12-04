Негода на Львівщині: снігопад заблокував майже 60 автомобілів (відео)

Львівщину накрив снігопад.

Негода накрила Львівщину / УНІАН

Через сильний снігопад у Львівській області виявилися заблокованими 58 автомобілів, серед яких 51 вантажівка.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"3 грудня о 13:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що поблизу м. Дрогобич внаслідок складних погодних умов (снігопад) 3 великовантажні автомобілі не можуть їхати під гору", - йдеться в повідомленні.

Цього ж дня о 14:30 на автодорозі Київ-Чоп внаслідок складних погодних умов (снігопаду) утворився затор із автомобілів, відстанню 2-3 км, які не можуть рухатися по дорозі.

Для забезпечення руху транспорту, недопущення утворення автомобільних заторів на дорозі Київ - Чоп в районі населених пунктів Орява та Івашківці Сколівського району (перевали Орявський і Івашківський) працювало 2 одиниці техніки 2-го спеціального регіонального центру швидкого реагування ДСНС України. Здійснено буксирування 35 автомобілів.

Поблизу м. Винники рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули 1 вантажний бус та 7 великовантажних автомобілі із замету.

О 04:38 4 грудня поблизу с. Дубрівка Самбірського району на автодорозі Самбір-Хирів, внаслідок складних погодних умов (снігопаду), легковий автомобіль з’їхав в кювет. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою буксирувального тросу автомобіль було витягнуто з кювету.

Нагадаємо, через негоду в ніч з 3 грудня на 4 грудня знеструмлено 88 населених пунктів у Львівській, Закарпатській та Волинській областях.