Уночі на дорогах Житомирщини через погіршення погодних умов працювали 75 одиниць техніки
5-6 грудня, за прогнозами Гідрометцентру, на території Житомирщини спостерігатиметься невеликий сніг, вдень мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця.
Уночі на дорогах Житомирщини працювали 75 одиниць техніки.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму.
Як зазначається у повідомленні, у зв’язку з погіршенням погодних умов вночі з 3 на 4 грудня на автошляхах Житомирської області працювало 75 одиниць техніки, також для прибирання снігу та посипання доріг області задіяли більше сотні працівників.
У маршрутках Житомира почали встановлення пристроїв для безконтактної оплати проїзду
"Так, на автодорозі М-06 « Київ-Чоп» працювало 19 одиниць спецтехніки, а у черговому режимі – 16. На автошляху М-07 «Київ-Ковель-Ягодин» дорогу прибирали 8 одиниць техніки і 12 - діяли у черговому режимі", - сказано у повідомленні.
Окрім цього, 4 групи працівників проводили обстеження стану доріг державного значення.
Зараз техніка продовжує працювати на дорогах області.
5-6 грудня, за прогнозами Гідрометцентру, на території Житомирщини спостерігатиметься невеликий сніг, вдень мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 0-6º морозу, вдень від -1 до +3º.
Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з погіршенням погодних умов на Житомирщині за дорученням голови Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича в оперативному режимі забезпечується проїзд автошляхами області.
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