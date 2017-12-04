Уночі на дорогах Житомирщини через погіршення погодних умов працювали 75 одиниць техніки

5-6 грудня, за прогнозами Гідрометцентру, на території Житомирщини спостерігатиметься невеликий сніг, вдень мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця.

Наразі техніка продовжує працювати на дорогах області / фото oda.zt.gov.ua

Уночі на дорогах Житомирщини працювали 75 одиниць техніки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму.

Як зазначається у повідомленні, у зв’язку з погіршенням погодних умов вночі з 3 на 4 грудня на автошляхах Житомирської області працювало 75 одиниць техніки, також для прибирання снігу та посипання доріг області задіяли більше сотні працівників.

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"Так, на автодорозі М-06 « Київ-Чоп» працювало 19 одиниць спецтехніки, а у черговому режимі – 16. На автошляху М-07 «Київ-Ковель-Ягодин» дорогу прибирали 8 одиниць техніки і 12 - діяли у черговому режимі", - сказано у повідомленні.

Окрім цього, 4 групи працівників проводили обстеження стану доріг державного значення.

Зараз техніка продовжує працювати на дорогах області.

5-6 грудня, за прогнозами Гідрометцентру, на території Житомирщини спостерігатиметься невеликий сніг, вдень мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 0-6º морозу, вдень від -1 до +3º.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з погіршенням погодних умов на Житомирщині за дорученням голови Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича в оперативному режимі забезпечується проїзд автошляхами області.