Уночі на дорогах Житомирщини через погіршення погодних умов працювали 75 одиниць техніки

14:33, 4 грудня 2017
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5-6 грудня, за прогнозами Гідрометцентру, на території Житомирщини спостерігатиметься невеликий сніг, вдень мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця. 

Наразі техніка продовжує працювати на дорогах області / фото oda.zt.gov.ua
Наразі техніка продовжує працювати на дорогах області / фото oda.zt.gov.ua

Уночі на дорогах Житомирщини працювали 75 одиниць техніки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму.

Як зазначається у повідомленні, у зв’язку з погіршенням погодних умов вночі з 3 на 4 грудня на автошляхах Житомирської області працювало 75 одиниць техніки, також для прибирання снігу та посипання доріг області  задіяли більше сотні працівників.

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"Так, на автодорозі М-06 « Київ-Чоп» працювало 19 одиниць спецтехніки, а у черговому режимі – 16. На автошляху М-07 «Київ-Ковель-Ягодин» дорогу прибирали  8 одиниць техніки і 12 - діяли  у черговому режимі", - сказано у повідомленні.

Окрім цього, 4 групи працівників проводили обстеження стану доріг державного значення.

Зараз техніка продовжує працювати на дорогах області.

5-6 грудня, за прогнозами Гідрометцентру, на території Житомирщини спостерігатиметься невеликий сніг, вдень мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 0-6º морозу, вдень від -1 до +3º.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з погіршенням погодних умов на Житомирщині за дорученням голови Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича в оперативному режимі забезпечується проїзд автошляхами області.

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