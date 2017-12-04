Аномально тепла осінь в Києві: середня температура була на 1,4° вище норми
Вересень установив 7 температурних рекордів.
Середня температура повітря цьогорічної осені у Києві склала +9,4º, що на 1,4° вище за кліматичну норму.
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі та сніг (карта)
Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.
Із осінніх місяців цьогорічний вересень був значно теплішими за кліматичну норму – на 2,5° і протягом нього було зафіксовано 7 температурних рекордів. Листопад мав більше відхилення від кліматичної норми, ніж жовтень: 1,2° і 0,3° відповідно.
Опадів восени у Києві випало 170 мм, що відповідає 128% кліматичної норми. Перевищення відбулось за рахунок жовтня, колитвипало більше двох місячних норм.
В обсерваторії зазначають, що метеорологічна зима ще не наступила. Вона прийде, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°.
Нагадаємо, цього тижня в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, на півдні збережеться тепла погода, а на заході очікується до -7°.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+16°... +5°
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Донецьк+12°... +3°
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Житомир+17°... +6°
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Запоріжжя+17°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+13°... +3°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +7°
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Миколаїв+20°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+16°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+16°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+17°... +5°
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Херсон+19°... +6°
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