Аномально тепла осінь в Києві: середня температура була на 1,4° вище норми

Вересень установив 7 температурних рекордів.

Осінь у Києві була теплою / УНІАН

Середня температура повітря цьогорічної осені у Києві склала +9,4º, що на 1,4° вище за кліматичну норму.

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Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

Із осінніх місяців цьогорічний вересень був значно теплішими за кліматичну норму – на 2,5° і протягом нього було зафіксовано 7 температурних рекордів. Листопад мав більше відхилення від кліматичної норми, ніж жовтень: 1,2° і 0,3° відповідно.

Опадів восени у Києві випало 170 мм, що відповідає 128% кліматичної норми. Перевищення відбулось за рахунок жовтня, колитвипало більше двох місячних норм.

В обсерваторії зазначають, що метеорологічна зима ще не наступила. Вона прийде, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°.

Нагадаємо, цього тижня в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, на півдні збережеться тепла погода, а на заході очікується до -7°.