У Карпатах оголосили лавинну небезпеку

15:33, 4 грудня 2017
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Лавинна небезпека досягає 3 рівня.

У Карпатах оголосили лавинну небезпеку / УНІАН
У Карпатах оголосили лавинну небезпеку / УНІАН

Протягом 4 грудня у Карпатах утримається лавинна небезпека 3 рівня.

Аномально тепла осінь в Києві: середня температура була на 1,4 ° вище норми

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"4 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна  небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через сильний снігопад у Львівській області виявилися заблокованими 58 автомобілів, серед яких 51 вантажівка.

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