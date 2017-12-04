Завтра в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, вночі очікуються заморозки (відеопрогноз)

16:30, 4 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 5 грудня в Україні місцями пройде сніг, вночі очікуються заморозки.

В Україні завтра місцями пройде сніг / УНІАН
В Україні завтра місцями пройде сніг / УНІАН

На сході без опадів, температура до +2°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +6°.

Аномально тепла осінь в Києві: середня температура була на 1,4 ° вище норми

На заході України у вівторок пройде сніг. Вдень до +2°.

У північних областях мокрий сніг. Температура до +2°. У центрі місцями очікуються опади, температура до +3°.

За народним прогнозом, 5 грудня — Прокопа Прокіп по снігу ступає — дорогу копає.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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