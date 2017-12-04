Завтра в Києві пройде сніг з дощем, вдень температура до +2°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 5 грудня, у столиці пройде сніг з дощем, вдень до +2°.

У Києві завтра пройде мокрий сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до -1°. Вітер західний та північно-західний, до 5,0 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:41, а зайде у 15:55.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня в Україні місцями пройде сніг, вночі очікуються заморозки.

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