Завтра в Києві пройде сніг з дощем, вдень температура до +2°

17:00, 4 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 5 грудня, у столиці пройде сніг з дощем, вдень до +2°.

У Києві завтра пройде мокрий сніг / УНІАН
У Києві завтра пройде мокрий сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до -1°. Вітер західний та північно-західний, до 5,0 м/с.

Аномально тепла осінь в Києві: середня температура була на 1,4° вище норми

Сонце в столиці зійде у 07:41, а зайде у 15:55.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня в Україні місцями пройде сніг, вночі очікуються заморозки.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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