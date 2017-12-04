Справжня зима у Львові: з’явилися яскраві фото засніженого міста

Сьогодні Захід країни накрив сильний снігопад, що приніс у Львів яскраві зимові пейзажи.

У Львів прийшла зима / фото УНІАН

Сьогодні, 4 грудня, у Львов прийшла справжня зима – вулиці міста вкрило снігом.

Кореспондент УНІАН зробив світлини засніжених вулиць, парків та дворів міста.

Через сильний снігопад у Львівській області були заблоковані десятки автомобілів. Для забезпечення руху транспорту, недопущення утворення автомобільних заторів на дорозі Київ - Чоп в районі населених пунктів Орява та Івашківці Сколівського району (перевали Орявський і Івашківський) працювало 2 одиниці техніки 2-го спеціального регіонального центру швидкого реагування ДСНС України. Здійснено буксирування 35 автомобілів.

Поблизу м. Винники рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули 1 вантажний бус та 7 великовантажних автомобілі із замету.

О 04:38 4 грудня поблизу с. Дубрівка Самбірського району на автодорозі Самбір-Хирів, внаслідок складних погодних умов (снігопаду), легковий автомобіль з’їхав в кювет. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою буксирувального тросу автомобіль було витягнуто з кювету.