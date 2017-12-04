"Так гріється море": у Криму зняли незвичайне для зими природне явище (фото)

Мис Плака в окупованому Криму оповило щільним серпанком через різке потепління.

Зазвичай таке явище спостерігається навесні або восени / "Кримський бандерівець" / Twitter

Мис Плака в окупованому Криму оповило щільним серпанком черз різке потепління. Фото незвичайного для зими природного явища опублікували на сторінці "Кримський бандерівець" в Twitter.

"Зліва вгорі праворуч - Мис Плака (плоский камінь) - мис на південному березі Криму. Зліва внизу - Ялта. Так гріється море. Фотографії вчорашні – наслідки різкого потепління", – йдеться в повідомленні.

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Зазвичай таке явище спостерігається навесні, коли море гріється, і восени, коли море остигає.

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