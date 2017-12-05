Веселка-рекордсмен в небі на Тайвані спостерігалася протягом 9 годин

Веселку можна було спостерігати з 6:57 до 15:55, загалом 8 годин і 58 хвилин.

Веселку було видно майже 9 годин / фото Chinese Culture University

Веселка - чудове явище природи, але зазвичай бачити її можна недовго. Але минулого тижня викладачі й студенти Університету китайської культури в горах Тайбея могли спостерігати веселку, яка тривала 9 годин, пише BBC.

"Це було дивовижно... Це здавалося подарунком з неба... Це дуже рідкісне явище!" - сказав професор кафедри атмосферних наук університету Чу Кунь-Сюань.

Два професори університету за допомогою студентів кафедри документували веселку. За їх спостереженнями, а також фото та відеозаписів, веселку можна було спостерігати з 6:57 до 15:55 - тобто 8 годин і 58 хвилин.

Веселка може потрапити в Книгу рекордів Гіннеса / фото Chinese Culture University

Якщо це підтвердиться, то ця веселка поб'є попередній рекорд самої тривалої веселки, встановлений в англійському Йоркширі 14 березня 1994 року. Тоді, за даними Книги рекордів Гіннеса, веселку можна було спостерігати протягом 6 годин, з 09:00 до 15:00.

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Як повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннесса, веселка зазвичай триває менше години.

"Через 4 години ми мобілізували всіх наших студентів і просили всіх в університеті, щоб вони сфотографували веселку і надіслали ці фото нам", - розповів професор Чу.

Кафедра тепер збирає всі докази, щоб подати заявку у Книгу рекордів Гіннеса.

Веселка тривала так довго через сезонний північно-східний мусон, сонячне світла і відносно невелику швидкість вітру - 2,5-5 метри в секунду.

Такі атмосферні умови взимку є типовими для гірського району Янгміншан в Тайбеї, де розташоване студентське містечко.

Професор Чу заявив, що планує повідомити у відділ туризму міста Тайбей про такому унікальному місцевому явище як веселка, яка триває декілька годин.