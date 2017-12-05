Веселка-рекордсмен в небі на Тайвані спостерігалася протягом 9 годин
Веселку можна було спостерігати з 6:57 до 15:55, загалом 8 годин і 58 хвилин.
Веселка - чудове явище природи, але зазвичай бачити її можна недовго. Але минулого тижня викладачі й студенти Університету китайської культури в горах Тайбея могли спостерігати веселку, яка тривала 9 годин, пише BBC.
"Це було дивовижно... Це здавалося подарунком з неба... Це дуже рідкісне явище!" - сказав професор кафедри атмосферних наук університету Чу Кунь-Сюань.
Два професори університету за допомогою студентів кафедри документували веселку. За їх спостереженнями, а також фото та відеозаписів, веселку можна було спостерігати з 6:57 до 15:55 - тобто 8 годин і 58 хвилин.
Якщо це підтвердиться, то ця веселка поб'є попередній рекорд самої тривалої веселки, встановлений в англійському Йоркширі 14 березня 1994 року. Тоді, за даними Книги рекордів Гіннеса, веселку можна було спостерігати протягом 6 годин, з 09:00 до 15:00.
У небі Британії з'явилася рідкісна "рожева веселка" (фото)
Як повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннесса, веселка зазвичай триває менше години.
"Через 4 години ми мобілізували всіх наших студентів і просили всіх в університеті, щоб вони сфотографували веселку і надіслали ці фото нам", - розповів професор Чу.
Кафедра тепер збирає всі докази, щоб подати заявку у Книгу рекордів Гіннеса.
Веселка тривала так довго через сезонний північно-східний мусон, сонячне світла і відносно невелику швидкість вітру - 2,5-5 метри в секунду.
Такі атмосферні умови взимку є типовими для гірського району Янгміншан в Тайбеї, де розташоване студентське містечко.
Професор Чу заявив, що планує повідомити у відділ туризму міста Тайбей про такому унікальному місцевому явище як веселка, яка триває декілька годин.
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +10°
-
Дніпро+21°... +9°
-
Донецьк+19°... +6°
-
Житомир+24°... +10°
-
Запоріжжя+20°... +10°
-
Івано-Франківськ+27°... +11°
-
Київ+22°... +11°
-
Кіровоград+21°... +8°
-
Луганськ+18°... +6°
-
Луцьк+26°... +12°
-
Львів+27°... +15°
-
Миколаїв+25°... +10°
-
Одеса+25°... +13°
-
Полтава+19°... +9°
-
Рівне+26°... +12°
-
Сімферополь+25°... +9°
-
Суми+18°... +7°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+17°... +8°
-
Херсон+25°... +10°
-
Хмельницький+25°... +13°
-
Черкаси+21°... +11°
-
Чернігів+20°... +9°
-
Чернівці+28°... +15°