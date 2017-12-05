В Україні сьогодні місцями пройде сніг, на півдні вдень до +6° (карта)

08:00, 5 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 5 грудня в Україні місцями пройде сніг, вночі очікуються заморозки.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На сході без опадів, температура до +2°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +6°.

Аномально тепла осінь в Києві: середня температура була на 1,4° вище норми

На заході України у вівторок пройде сніг. Вдень до +2°.

У північних областях мокрий сніг. Температура до +2°. У центрі місцями очікуються опади, температура до +3°.

Прогноз на 5 грудня / УНІАН
Прогноз на 5 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 5 грудня — Прокопа Прокіп по снігу ступає — дорогу копає.

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