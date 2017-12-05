Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

У столиці пройде сніг.

У Києві сьогодні очікується ожеледиця / УНІАН

Сьогодні, 5 грудня, на дорогах Києва місцями можлива ожеледиця.

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Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

"5 грудня в столиці можливий невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

У середу, 6 грудня, очікується невеликий сніг, вдень – мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця.

Нагадаємо, 5 грудня в Україні місцями пройде сніг, вночі очікуються заморозки.