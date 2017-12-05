У Карпатах зберігається високий рівень лавинної небезпеки

10:33, 5 грудня 2017
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Лавинна небезпека досягає 3 рівня.

В Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
В Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

На високогір'ї Прикарпаття і на сході Закарпаття сьогодні збережеться високий рівень лавинної небезпеки.

У Києві сьогодні пройде сніг, температура до +2°

Як повідомляє Укргідрометцентр, 5 грудня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської області зберігається значна лавинна небезпека (3-й рівень).

Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, на дорогах Києва місцями можлива ожеледиця.

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