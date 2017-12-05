Жертвами урагану в Індії стали 16 осіб

Ураган накрив штати Керала, Тамілнад і союзну територію Лакшадвіп.

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У результаті урагану "Окхі" в Індії загинули не менше 16 людей, сотні рибалок терплять лихо в морі.

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Ураган накрив штати Керала, Тамілнад і союзну територію Лакшадвіп на півдні Індії, повідомляє Xinhua.

Відзначається, що ураган застав у морі велику кількість рибалок. У штатах Керала і Тамілнад через ураган зруйновано безліч будинків, постраждали посадки сільськогосподарських культур, пошкоджено близько 4 тис. ЛЕП.

Нагадаємо, у результаті тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі загинули 47 осіб, 21 вважається зниклою безвісти.