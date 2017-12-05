Через негоду у Чернівецькій області на дороги впали дерева

Ніхто не постраждав.

Наслідки негоди у Чернівецькій області / ДСНС

Через сильний вітер та налипання мокрого снігу у Чернівцях падали дерева.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Чернівцях рятувальники 4 рази розпилювали та прибирали повалені дерева, що впали на проїжджі частини дороги. Такі випадки мали місце на вул. Січових Стрільців, вул. Щербанюка, проспекті Незалежності та бульварі Героїв Крут. Одне повалене дерево було розпилене та прибране із проїжджої частини дороги у с. Давидівка Кіцманського району.

Крім того, у смт Путилі на хуторі Сторонецький Потік працівники Служби порятунку проводили заходи з буксирування вантажного автомобіля, водій котрого не зміг самостійно проїхати на дорожному підйомі.

Нагадаємо, через сильний снігопад у Львівській області виявилися заблокованими 58 автомобілів, серед яких 51 вантажівка.