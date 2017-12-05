Австралійський штат Вікторія постраждав від повені

13:49, 5 грудня 2017
623
0

Сотні людей були змушені покинути свої будинки

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

В австралійському штаті Вікторія пройшли рекордні за 150 років дощі.

Південь Таїланду постраждав від повеней

У деяких районах випало понад 1400 мм опадів, передає Euronews.

На північному сході штату сотні людей були змушені покинути свої будинки. Місцеві жителі укріплюють береги річок і струмків мішками з піском, намагаючись уникнути затоплення. Фермери роблять величезні зусилля, щоб зберегти урожай і худобу.

Нагадаємо, шість осіб загинули через проливні дощів та сильні вітри на Шрі-Ланці.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку
На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
82 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин