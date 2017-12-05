Австралійський штат Вікторія постраждав від повені

Сотні людей були змушені покинути свої будинки

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В австралійському штаті Вікторія пройшли рекордні за 150 років дощі.

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У деяких районах випало понад 1400 мм опадів, передає Euronews.

На північному сході штату сотні людей були змушені покинути свої будинки. Місцеві жителі укріплюють береги річок і струмків мішками з піском, намагаючись уникнути затоплення. Фермери роблять величезні зусилля, щоб зберегти урожай і худобу.

Нагадаємо, шість осіб загинули через проливні дощів та сильні вітри на Шрі-Ланці.