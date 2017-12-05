Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Ірані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 5 грудня, в Ірані стався землетрус магнітудою 4,9.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 122 км на південний захід від міста Фірузабад. Осередок землетрусу залягав на глибині 41,1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 23 листопада на південному заході Китаю, незначні травми отримали шестеро людей.