Потужна повінь накрила Албанію (відео)

15:56, 5 грудня 2017
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Одна людина загинула.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сильні зливи призвели до масштабної повені в Албанії, значна частина країни буквально пішла під воду.

Зливи і тайфун в Індонезії призвели до загибелі 11 людей

Поки відомо про одного загиблого і декількох поранених, йдеться в сюжеті ТСН.

Тільки за добу стихія зруйнувала сотні будинків, тоді як тисячі сімей залишаються без світла. На порятунок людей, відрізаних від цивілізації великою водою, влада відправила 7000 військових.

Нагадаємо, шість осіб загинули через проливні дощі та сильні вітри на Шрі-Ланці.

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