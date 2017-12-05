Потужна повінь накрила Албанію (відео)
Одна людина загинула.
Сильні зливи призвели до масштабної повені в Албанії, значна частина країни буквально пішла під воду.
Зливи і тайфун в Індонезії призвели до загибелі 11 людей
Поки відомо про одного загиблого і декількох поранених, йдеться в сюжеті ТСН.
Тільки за добу стихія зруйнувала сотні будинків, тоді як тисячі сімей залишаються без світла. На порятунок людей, відрізаних від цивілізації великою водою, влада відправила 7000 військових.
Масштабна повінь паралізувала Албанію
Нагадаємо, шість осіб загинули через проливні дощі та сильні вітри на Шрі-Ланці.
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