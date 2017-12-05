Завтра в Україні пройдуть дощі та сніг (відеопрогноз)

16:30, 5 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 6 грудня в Україні пройдуть дощі і сніг, вночі очікуються заморозки.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На сході без опадів, температура до +2°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +4°.

У Києві сьогодні пройде сніг, температура до +2°

На заході України пройдуть дощі. Вдень до +5°.

У північних областях зливи. Температура до +4°. У центрі також очікуються опади, температура до +°.

За народним прогнозом, 6 грудня — Митрофана. Якщо на Митрофана моросить сніг і північний вітер, то 6 червня буде вітер з півночі і дощ бризкатиме.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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