У Києві завтра пройде дощ, вдень до +4°

17:00, 5 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 6 грудня в столиці пройде дощ, вдень до +4°.

У Києві завтра пройде дощ / фото УНІАН
У Києві завтра пройде дощ / фото УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +2°. Вітер західний та північно-західний, до 5,0 м/с.

В Україні сьогодні місцями пройде сніг, на півдні вдень до +6° (карта)

Сонце в столиці зійде у 07:42, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 6 грудня в Україні пройдуть дощі і сніг, вночі очікуються заморозки.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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