В Україні сьогодні пройдуть дощі та сніг, на заході до +5° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 6 грудня в Україні пройдуть дощі і сніг, вночі очікуються заморозки.

Ілюстрація / REUTERS

На сході без опадів, температура до +2°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +4°.

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На заході України пройдуть дощі. Вдень до +5°.

У північних областях зливи. Температура до +4°. У центрі також очікуються опади, температура до +4°.

Прогноз на 6 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 6 грудня — Митрофана. Якщо на Митрофана моросить сніг і північний вітер, то 6 червня буде вітер з півночі і дощ бризкатиме.

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