Сьогодні в Києві пройде сніг, вдень температура до +4°

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 грудня в столиці пройде сніг та дощ, вдень до +4°.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +2°. Вітер західний та північно-західний, до 5,0 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:42, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 6 грудня в Україні пройдуть дощі і сніг, вночі очікуються заморозки.

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