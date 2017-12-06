У восьми областях України оголосили штормове попередження

09:31, 6 грудня 2017
1694
0

На заході очікується сильний вітер.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 6 грудня, на заході України очікується сильний вітер.

Сьогодні в Києві пройде сніг, вдень температура до +4°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"6 грудня у Львіській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та на Закарпатті пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 6 грудня в Україні пройдуть дощі і сніг, вночі очікуються заморозки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +22° У Києві завтра без опадів, температура до +22°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
82 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин