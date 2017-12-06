У восьми областях України оголосили штормове попередження

На заході очікується сильний вітер.

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Сьогодні, 6 грудня, на заході України очікується сильний вітер.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"6 грудня у Львіській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та на Закарпатті пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 6 грудня в Україні пройдуть дощі і сніг, вночі очікуються заморозки.