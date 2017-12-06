Епіцентр підземних поштовхів знаходився поруч з населеним пунктом Сальседо.

На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 6 грудня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,0.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 5 км на північний схід від населеного пункту Сальседо. Осередок землетрусу залягав на глибині 41,8 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу в Південній Кореї постраждали 15 осіб.