Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

11:34, 6 грудня 2017
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Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Сьогодні, 6 грудня, у Карпатах очікується лавинна небезпека 3 рівня.

Сьогодні в Києві пройде сніг, вдень температура до +4°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"6 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна  небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 6 грудня в Україні пройдуть дощі і сніг, вночі очікуються заморозки.

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