Каліфорнія потерпає від лісових пожеж

12:39, 6 грудня 2017
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Одна людина загинула.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

В американському штаті Каліфорнія вирують лісові пожежі, загинула одна людина.

В Каліфорнії через лісові пожежі загинули 23 людини

На півдні штату евакуювали жителів більш ніж 600 будинків, передає Euronews.

Вогонь вже встиг поширитись на площі понад 40,5 кв. км. Через пожежі без електрики залишилися понад 107 тисяч жителів округу Вентура і близько 50 тисяч осіб у місті Санта-Барбара.

Нагадаємо, щонайменше 40 осіб загинули, ще 7 вважаються зниклими безвісти в результаті лісових пожеж в Португалії та Іспанії.

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