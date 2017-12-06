Жертвами повені в Таїланді стали 15 осіб

Більше мільйона людей постраждали.

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У результаті повені в Таїланді загинули 15 людей, більше 1 млн постраждали.

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Більшість постраждалих припадає на 8 провінцій, у тому числі Чангват Паттані, Яла, Сонгкхла, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що місцева влада зараз форсує проведення рятувальних робіт, доставку гуманітарної допомоги та надання тимчасових притулків.

Нагадаємо, сильні зливи призвели до масштабної повені в Албанії, значна частина країни буквально пішла під воду.