Жертвами повені в Таїланді стали 15 осіб

13:39, 6 грудня 2017
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Більше мільйона людей постраждали.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті повені в Таїланді загинули 15 людей, більше 1 млн постраждали.

Зливи і тайфун в Індонезії призвели до загибелі 11 людей

Більшість постраждалих припадає на 8 провінцій, у тому числі Чангват Паттані, Яла, Сонгкхла, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що місцева влада зараз форсує проведення рятувальних робіт, доставку гуманітарної допомоги та надання тимчасових притулків.

Нагадаємо, сильні зливи призвели до масштабної повені в Албанії, значна частина країни буквально пішла під воду.

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