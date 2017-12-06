У Новій Зеландії стався землетрус

14:40, 6 грудня 2017
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Новій Зеландії стався землетрус / jetsprint.co.nz
У Новій Зеландії стався землетрус / jetsprint.co.nz

У середу, 6 грудня, в Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 4,6.

Троє людей постраждали в результаті землетрусу в Тибеті

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 45 км на південний схід від населеного пункту Вайтара. Осередок землетрусу залягав на глибині 196,6 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 23 листопада на південному заході Китаю, незначні травми отримали шестеро людей.

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