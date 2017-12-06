У штаті Міссурі пронісся торнадо (фото)

Дві людини постраждали.

У США пронісся торнадо / twitter.com @ABC17News

У місті Хігбі (штат Міссурі, США) увечері 4 грудня пронісся торнадо.

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Швидкість вітру місцями сягала 160 км/год, торнадо пошкодив кілька будинків, повідомляє KMIZ.

Також в результаті торнадо дві людини отримали травми, їх було госпіталізовано.

Нагадаємо, на індонезійському острові Ява через торнадо постраждали 35 осіб.