У штаті Міссурі пронісся торнадо (фото)

15:36, 6 грудня 2017
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Дві людини постраждали.

У США пронісся торнадо / twitter.com @ABC17News
У США пронісся торнадо / twitter.com @ABC17News

У місті Хігбі (штат Міссурі, США) увечері 4 грудня пронісся торнадо.

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Швидкість вітру місцями сягала 160 км/год, торнадо пошкодив кілька будинків, повідомляє KMIZ.

Також в результаті торнадо дві людини отримали травми, їх було госпіталізовано.

Нагадаємо, на індонезійському острові Ява через торнадо постраждали 35 осіб.

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