У штаті Міссурі пронісся торнадо (фото)

У місті Хігбі (штат Міссурі, США) увечері 4 грудня пронісся торнадо.

Читайте також На північному заході США через шторм 180 тисяч споживачів залишилися без електрики (відео)

Швидкість вітру місцями сягала 160 км/год, торнадо пошкодив кілька будинків, повідомляє KMIZ.

Також в результаті торнадо дві людини отримали травми, їх було госпіталізовано.

Here's some photos from @SashaABC17 of the storm damage from Randolph County last night. #midmo #mowx #damage pic.twitter.com/AEeR8IWbKT