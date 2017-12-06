Завтра в Україні пройдуть дощі та сніг, на півдні вдень до +7° (відеопрогноз)

16:30, 6 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 7 грудня в Україні пройдуть дощі та сніг, на півдні вдень до +7°.

В Україні завтра пройдуть дощі і сніг / Фото УНІАН
В Україні завтра пройдуть дощі і сніг / Фото УНІАН

На сході без опадів, температура до +1°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +7°.

Сьогодні в Києві пройде сніг, вдень температура до +4°

На заході України в четвер пройдуть дощі. Вдень до +5°.

У північних областях сніг та мокрий сніг. Температура до +3°. У центрі також очікуються опади, температура до +5°.

За народним прогнозом, 7 грудня — Катерини. Ясна погода на Катерину — до холодної зими.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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