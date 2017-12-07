Україну сьогодні накриють дощі та мокрий сніг, найтепліше буде на півдні - до +7° (карта)

08:00, 7 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 7 грудня в Україні пройдуть дощі та сніг, на півдні вдень до +7°.

В Україні сьогодні пройде мокрий сніг / УНІАН
В Україні сьогодні пройде мокрий сніг / УНІАН

На сході без опадів, температура до +1°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +7°.

Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

На заході України у четвер пройдуть дощі. Вдень до +5°.

У північних областях сніг та мокрий сніг. Температура до +3°. У центрі також очікуються опади, температура до +5°

Прогноз на 7 грудня / УНІАН
Прогноз на 7 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 7 грудня — Катерини. Ясна погода на Катерину — до холодної зими.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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