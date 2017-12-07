У Києві сьогодні пройде мокрий сніг, вдень до +3°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 7 грудня, у столиці пройде мокрий сніг, вдень до +3°.

У Києві сьогодні пройде мокрий сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері - до 0°. Вітер західний, до 2,6 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:43, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня в Україні пройдуть дощі і сніг, на півдні вдень до +7°.

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