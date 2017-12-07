Лісова пожежа у Каліфорнії може стати найстрашнішою в історії штату (відео)

09:31, 7 грудня 2017
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У штаті оголошено надзвичайний стан.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Лісові пожежі, які палають в американському штаті Каліфорнія, можуть стати найстрашнішими в історії штату.

У Португалії та Іспанії через лісові пожежі загинуло 40 осіб

Вогнем охоплено майже 200 квадратних кілометрів, двоє людей загинули, сотні споруд знищено, йдеться в сюжеті ТСН.

Стихія продовжує набирати силу завдяки вітру, котрий швидко пересуває осередки займання. Через вітер не можуть піднятися в повітря пожежні гелікоптери та літаки.

В окрузі Вентура, де розташовані оселі зірок шоу-бізнесу, склалася критична ситуація. Рятувальники обходять усі оселі, до яких впритул наближається вогонь, і попереджають про загрозу.

"Мушу підкреслити, що ми зараз маємо справу з вкрай загрозливою поведінкою вогняної стихії, з чим, можливо, ще не ніколи не стикалися в минулому. Останні 5 років були дуже посушливими. Й цьогорічний дощ не надто змінив ситуацію. Вітер непередбачуваний", - сказав голова пожежного департаменту Лос-Анджелеса Деріл Осбі.

Наразі евакуювали майже більше 38 тисяч місцевих жителів. Наразі ніхто не береться прогнозувати, коли полум’я вдасться взяти під контроль. У штаті вже оголошено надзвичайний стан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через пожежі без електрики залишилися понад 107 тисяч жителів округу Вентура і близько 50 тисяч осіб у місті Санта-Барбара.

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