Лісова пожежа у Каліфорнії може стати найстрашнішою в історії штату (відео)
У штаті оголошено надзвичайний стан.
Лісові пожежі, які палають в американському штаті Каліфорнія, можуть стати найстрашнішими в історії штату.
У Португалії та Іспанії через лісові пожежі загинуло 40 осіб
Вогнем охоплено майже 200 квадратних кілометрів, двоє людей загинули, сотні споруд знищено, йдеться в сюжеті ТСН.
Стихія продовжує набирати силу завдяки вітру, котрий швидко пересуває осередки займання. Через вітер не можуть піднятися в повітря пожежні гелікоптери та літаки.
В окрузі Вентура, де розташовані оселі зірок шоу-бізнесу, склалася критична ситуація. Рятувальники обходять усі оселі, до яких впритул наближається вогонь, і попереджають про загрозу.
"Мушу підкреслити, що ми зараз маємо справу з вкрай загрозливою поведінкою вогняної стихії, з чим, можливо, ще не ніколи не стикалися в минулому. Останні 5 років були дуже посушливими. Й цьогорічний дощ не надто змінив ситуацію. Вітер непередбачуваний", - сказав голова пожежного департаменту Лос-Анджелеса Деріл Осбі.
Наразі евакуювали майже більше 38 тисяч місцевих жителів. Наразі ніхто не береться прогнозувати, коли полум’я вдасться взяти під контроль. У штаті вже оголошено надзвичайний стан.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через пожежі без електрики залишилися понад 107 тисяч жителів округу Вентура і близько 50 тисяч осіб у місті Санта-Барбара.
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