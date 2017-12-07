Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

10:31, 7 грудня 2017
10
0

Жителів столиці просять бути обережними.

На дорогах Києва очікується ожеледиця / Фото УНІАН
На дорогах Києва очікується ожеледиця / Фото УНІАН

У четвер, 7 грудня, у Києві на дорогах місцями очікується ожеледиця.

У Києві сьогодні пройде мокрий сніг, вдень до +3°

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

Сьогодні в столиці очікується невеликий мокрий сніг, вдень із дощем, на дорогах місцями ожеледиця.

У КМДА рекомендують дотримуватись порад у разі виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах міста.

Поради водіям:

- дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції, відмовляйтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть привести до аварійних ситуацій;

- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

- за погіршення погодних умов із інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

- не тримайте руки в кишенях – це збільшує ризик не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку;

- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

- якщо падіння не уникнути, напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись (удар, спрямований на вас, зменшить силу);

- будьте уважні на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

- коли перебігаєте дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;

- обходьте металеві кришки люків – зазвичай вони вкриті льодом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°
У Києві завтра без опадів, температура до +22° У Києві завтра без опадів, температура до +22°
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)
На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
82 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин