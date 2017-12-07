Киян попереджають про ожеледицю на дорогах
Жителів столиці просять бути обережними.
У четвер, 7 грудня, у Києві на дорогах місцями очікується ожеледиця.
У Києві сьогодні пройде мокрий сніг, вдень до +3°
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.
Сьогодні в столиці очікується невеликий мокрий сніг, вдень із дощем, на дорогах місцями ожеледиця.
У КМДА рекомендують дотримуватись порад у разі виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах міста.
Поради водіям:
- дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції, відмовляйтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть привести до аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- за погіршення погодних умов із інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях – це збільшує ризик не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- якщо падіння не уникнути, напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись (удар, спрямований на вас, зменшить силу);
- будьте уважні на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- коли перебігаєте дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
- обходьте металеві кришки люків – зазвичай вони вкриті льодом.
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