У Новій Каледонії стався землетрус
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поруч з островом Хантер.
У четвер, 7 грудня, у Новій Каледонії стався землетрус магнітудою 4,9.
У результаті землетрусу в Китаї постраждали шестеро людей
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 60 км на південний захід від острова Хантер. Осередок землетрусу залягав на глибині 35 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу в Південній Кореї постраждали 15 осіб.
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