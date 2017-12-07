Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поруч з островом Хантер.

У Новій Каледонії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 7 грудня, у Новій Каледонії стався землетрус магнітудою 4,9.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 60 км на південний захід від острова Хантер. Осередок землетрусу залягав на глибині 35 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу в Південній Кореї постраждали 15 осіб.