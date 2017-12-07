На Шотландію насувається шторм "Кароліна"

Пориви вітру сягатимуть 144 км/год.

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7 грудня на півночі і північному заході Великобританії очікується погіршення погодних умов через шторм "Кароліна".

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Очікується, що пориви вітру будуть досягати 144 км/год, передає SkyNews.

Метеорологи попереджають про можливість руйнувань будівель, також можливі затримки або скасування авіа - і морських рейсів. Крім того, "Кароліна" може призвести до відключення електроенергії в Шотландії.

Нагадаємо, у місті Хігбі (штат Міссурі, США) увечері 4 грудня пронісся торнадо.