Жителів Закарпатської області попереджають про туман та ожеледицю

Очікується погіршення видимості до 200-500 м.

На Закарпатті очікується туман / УНІАН

Сьогодні, 7 грудня, на Закарпатті очікується туман та ожеледиця на дорогах.

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Про це повідомляє ГУ ДСНС у Закарпатській області з посиланням на місцевий гідрометцентр.

"7 грудня на дорогах більшої частини території області та по м. Ужгороду очікується ожеледиця, тумани з видимістю 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 грудня в Україні пройдуть дощі та сніг, на півдні вдень до +7°.