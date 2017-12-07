Жителів Закарпатської області попереджають про туман та ожеледицю

13:36, 7 грудня 2017
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Очікується погіршення видимості до 200-500 м.

На Закарпатті очікується туман / УНІАН
На Закарпатті очікується туман / УНІАН

Сьогодні, 7 грудня, на Закарпатті очікується туман та ожеледиця на дорогах.

У Києві сьогодні пройде мокрий сніг, вдень до +3°

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Закарпатській області з посиланням на місцевий гідрометцентр.

"7 грудня на дорогах більшої частини території області та по м. Ужгороду очікується ожеледиця, тумани з видимістю 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 грудня в Україні пройдуть дощі та сніг, на півдні вдень до +7°.

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