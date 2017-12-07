У Карпатах зберігається лавинна небезпека

14:33, 7 грудня 2017
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Лавинна небезпека очікується 7-8 грудня.

У Карпатах очікується лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах очікується лавинна небезпека / УНІАН

Протягом 7-8 грудня у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека 3 рівня.

У Києві сьогодні пройде мокрий сніг, вдень до +3°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"7-8 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна  небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 грудня в Україні пройдуть дощі та сніг, на півдні вдень до +7°.

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