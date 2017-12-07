На півночі Індії стався потужний землетрус

15:41, 7 грудня 2017
502
0

Ніхто не постраждав.

В Індії стався землетрус / motoarc.com
В Індії стався землетрус / motoarc.com

В індійському штаті Уттаракханд стався землетрус магнітудою 5,5.

Біля берегів Еквадору стався потужний землетрус

Підземні поштовхи були зафіксовані о 20:49 за місцевим часом 6 грудня, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на метеорологічний департамент Індії.

Осередок землетрусу знаходився на глибині 30 км в окрузі Рудрапряг. Після першого поштовху було кілька афтершоків, їхня кількість уточнюється.

Землетрус відчували жителі навколишніх населених пунктів. Згідно з оперативними даними, жертв в результаті землетрусу немає.

Нагадаємо, у четвер, 7 грудня, у Новій Каледонії стався землетрус магнітудою 4,9.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +22° У Києві завтра без опадів, температура до +22°
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
82 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин