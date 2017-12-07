На півночі Індії стався потужний землетрус

Ніхто не постраждав.

В Індії стався землетрус / motoarc.com

В індійському штаті Уттаракханд стався землетрус магнітудою 5,5.

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Підземні поштовхи були зафіксовані о 20:49 за місцевим часом 6 грудня, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на метеорологічний департамент Індії.

Осередок землетрусу знаходився на глибині 30 км в окрузі Рудрапряг. Після першого поштовху було кілька афтершоків, їхня кількість уточнюється.

Землетрус відчували жителі навколишніх населених пунктів. Згідно з оперативними даними, жертв в результаті землетрусу немає.

Нагадаємо, у четвер, 7 грудня, у Новій Каледонії стався землетрус магнітудою 4,9.